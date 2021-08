Ieri, due locali notturni della Riva Destra sono stati chiusi per la terza volta per il mancato rispetto delle norme anti Covid a Ischia. Due dei tre esercizi commerciali sono stati chiusi per cinque giorni per assembramenti oltre il consentito della legge vigente.

Attesa per la decisione della Prefettura che potrebbe prendere provvedimenti più duri del consueto visto il perpetrarsi dell'irregolarità.