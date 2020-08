Inchiesta Covid Hospital: indagati anche il consigliere Cascone e il presidente della Soresa

Si aggiungono ufficialmente alla lista degli indagati per l'appalto per i Covid Hospital di Napoli, Caserta e Salerno, il consigliere regionale Luca Cascone e il presidente della Soresa, Corrado Cuccurullo. Dopo le perquisizioni effettuate sabato mattina ai danni del direttore dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, l'attività dei carabinieri è continuata all'interno dell'abitazione e dell'ufficio in Regione del consigliere, ritenuto un fedelissimo di De Luca e presidente della commissione regionale Trasporti.

A firmare il decreto di perquisizione è stato il sostituto Mariella Di Mauro del pool dell'aggiunto Giuseppe Lucantonio. Anche a lui sono stati sequestrati cellulare e computer per provare a ricostruire la rete di contatti intessuta nei giorni dell'emergenza Coronavirus. Secondo gli investigatori, pur non avendo alcun ruolo formale, si sarebbe interessato dell'appalto per la realizzazione dei moduli di terapia intensiva. Durante l'emergenza fu lui stesso a dichiarare di essersi reso disponibile a dare una mano per il reperimento di contatti utili. Adesso ha fatto sapere, tramite il suo legale Cecchino Cacciatore, di essere disponibile a chiarire la sua posizione dinanzi ai magistrati.

La perquisizione alla Soresa

Perquisizioni sono state effettuate anche all'interno della Soresa, la centrale regionale per gli appalti che si è occupata materialmente dell'affidamento, in meno di 24 ore, alla Med, Manufactorimg engineering & development srl, la società di Padova fornitrice dei moduli di terapia intensiva. I carabinieri hanno spulciato tra i documenti nella sede della centrale mentre nessuna perquisizione è stata effettuata a carico del presidente Cuccurullo. Anche il professore, tramite il suo legale Gabriele De Juliis, ha fatto sapere di avere agito nel rispetto delle procedure. Il fascicolo d'indagine è aperto per turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture.