Coronavirus, guarito l'Arcivescovo Domenico Battaglia

L'arcivescovo metropolita di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, è guarito dal Covid-19. L'annuncio arriva dallo stesso presule, in una lettera indirizzata ai sacerdoti e consacrati della Diocesi partenopea. "Don Mimmo" è risultato positivo al coronavirus lo scorso 9 febbraio e da allora è rimasto in quarantena. Ora l'arcivescovo osserverà un periodo di convalescenza prima di riprendere pienamente il suo ministero pastorale alla guida dell'Arcidiocesi di Napoli.

"Mi aspetta un ulteriore tampone"

"Carissimi fratelli, scrivo a voi, nella festa della Cattedra di San Pietro, per aggiornarvi sulle mie condizioni di salute. L’ultimo tampone ha dato esito negativo, ma avverto ancora tanta fatica e senso di spossatezza; mi aspetta un ulteriore tampone di conferma e un tempo di convalescenza prima di uscire ufficialmente dall’isolamento e riprendere la vita quotidiana. Sento di ringraziare ognuno di voi per l’affetto e la vicinanza che, in vario modo, mi avete dimostrato; mi sono sentito accompagnato e sostenuto dalla vostra presenza e dalla vostra preghiera", ha scritto mons. Battaglia.

"Preghiere per don Roberto"

"In questo momento, vi chiedo, ancora una volta, un pensiero e un’attenzione per i sacerdoti che stanno facendo più fatica: in particolar modo per don Roberto Granatino, ricoverato da qualche giorno in ospedale, a causa del Coronavirus; per gli altri sacerdoti e religiosi colpiti dal virus, per tutti i sacerdoti anziani, per quelli ammalati, per chi è in difficoltà. Non lasciamo solo nessuno!", ha scritto ancora il presule.