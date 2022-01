Covid, oltre 3200 guariti in un solo giorno a Napoli

Oltre al ripristino di tutte le attività di specialistica ambulatoriale del servizio sanitario regionale, annunciato ieri in una nota dall'Unità di Crisi regionale, torna anche ad aumentare il numero di guariti a Napoli, rispetto ai positivi.

Secondo il bollettino diffuso ieri dall'Asl Napoli 1 nelle ultime 24 ore in città sono stati 3246 i guariti in città e 1046 i positivi (83% asintomatici) con un tasso di contagio pari al 12%.

Da segnalare anche cinque nuovi ricoveri in ospedale e 1040 in isolamento domiciliare, oltre a 11 decessi (sei all'Ospedale dei Colli, uno al Cardarelli, due domiciliari, uno al Santa Maria delle Grazie e un allineamento non ancora segnalato).