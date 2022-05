Covid, l'Asl chiude anche il centro vaccinale di Capodimonte: la lista delle strutture che restano disponibili

Chiude l’ultimo grande Centro Vaccinale dell’ASL Napoli 1 Centro, Fagianeria Real Bosco di Capodimonte, che ha contribuito con 205mila somministrazioni a raggiungere il numero di 2milioni di dosi somministrate complessivamente dal personale dell’ASL Napoli 1 Centro (775mila prime dosi, 685mila seconde dosi e 550mila terze dosi). La chiusura del Centro Vaccinale di Mostra d’Oltremare, prima, e del Centro Vaccinale del Real Bosco di Capodimonte, ora, non equivalgono alla fine dell’emergenza o alla fine della campagna vaccinale; semplicemente, l’offerta di somministrazione cambia in relazione ad un contesto epidemiologico oggi differente.

Le vaccinazioni anti Covid sono ancora essenziali e in particolare lo sforzo dell’ASL Napoli 1 Centro è rivolto alle seconde dosi booster agli over 80, per gli ospiti dei presidi residenziali per anziani e per i soggetti di

età compresa tra i 60 e gli 80 anni che presentino specifici fattori di rischio per la progressione verso una forma severa di Covid. «In linea con le nuove esigenze, la campagna vaccinale -spiega il direttore

generale Ciro Verdoliva - è sempre più incentrata su centri vaccinali piccoli e ampiamente diffusi sul territorio.

In particolare, l’offerta è garantita oggi dai centri vaccinali distrettuali, con il preciso intento di dare attuazione alle linee guida dettate dal presidente Vincenzo De Luca per mantenere inalterata

nel tempo la capacità di somministrazione in termini di dosi giornaliere adeguate allo scenario pandemico».

Resta dunque forte l’appello alla vaccinazione a chi ancora non l’ha fatta, o a chi ha scelto di non fare la seconda e terza dose, o comunque deve completare il ciclo vaccinale.Periodicamente, la direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro provvede inoltre a rimodulare l’offerta, in termini di giornate ed orari, dei principali Centri Vaccinali così da venire incontro alle esigenze dei cittadini. Di seguito il nuovo calendario della rete dei Centri Vaccinali / punti vaccinali.

PROGRAMMA da 16 MAGGIO al 30 MAGGIO 2022

Centro Vaccinale... DISTRETTI SANITARI di base

Adulti - dai 12 e fino a over 80

il MARTEDI’ e il VENERDI’, ore 9,00 / ore 14,00

DSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

corso Vittorio Emanuele n°691

DSb n°25…... Bagnoli / Fuorigrotta

via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…... Pianura / Soccavo

via Scherillo n°12

DSb n°27…... Arenella / Vomero

via San Gennaro Antignano n°42 / via Mario Fiore n°6

DSb n°28…... Chiaiano / Piscinola / Marianella

via della Resistenza n°25

DSb n°29…... Stella / San Carlo all'Arena

via San Gennaro dei Poveri n°25

DSb n°30…... Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

viale IV aprile n°50

DSb n°31…... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

via Egiziaca a Forcella n°18

DSb n°32…... Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

via Bernardo Quaranta n°2B

DSb n°33…... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

via Acquaviva n°64

Centro Vaccinale…..ISOLA di CAPRI presso il Distretto Santario di base n°73

via le botteghe n°30

- dai 12 e fino a over 80

MAGGIO

GIOVEDI’..…...19... dalle ore 09,00 alle ore 13,00

GIOVEDI’..…...26... dalle ore 09,00 alle ore 13,00

- esclusivamente fascia età 5 – 11

MAGGIO

GIOVEDI’..…...19... dalle ore 13,30 alle ore 15,30

GIOVEDI’..…...26... dalle ore 13,30 alle ore 15,30

inoltre:

- presso gli studi dei MMG / farmacie aderenti alla campagna vaccinale;

Centri Vaccinali….già esistenti presso i DISTRETTI SANITARI di base

Pediatrici - esclusivamente fascia età 5 – 11

il MERCOLEDI’, ore 9,00 / ore 14,00

DSb n°24…... Chiaia / San Ferdinando / Posillipo

- corso Vittorio Emanuele n°690

DSb n°25…..... Bagnoli / Fuorigrotta

- via Davide Winspeare n°67

DSb n°26…..... Pianura / Soccavo

- via Scherillo n°12

DSb n°27…..... Arenella / Vomero

- via San Gennaro Antignano n°42

DSb n°28…..... Chiaiano / Piscinola / Marianella

- via della Resistenza n°25

DSb n°29……..Stella / San Carlo all'Arena

- via Scudillo a Pietravalle n°24/26

DSb n°30……..Secondigliano / Miano /San Pietro a Patierno

- via Valente n. 31

DSb n°31…..... Avvocata / Montecalvario / San Giuseppe Porto / Mercato Pendino

- via Egiziaca a Forcella n°18 (Presidio Annunziata)

DSb n°32…..... Ponticelli / Barra / San Giovanni a Teduccio

- via P. Ammendola n°1

DSb n°33…..... San Lorenzo / Vicaria / Poggioreale

- vico Dattero alla Maddalena n°2

inoltre:

- presso gli studi dei Pediatri di Libera Scelta aderenti alla campagna vaccinale;