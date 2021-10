Covid, quarantena "accorciata" per gli studenti di un liceo

Di sei giorni come comunicato al dirigente scolastico dall'unità operativa di prevenzione collettiva del distretto sanitario

Dad sino al 10 ottobre prossimo per gli studenti di una prima superiore di un liceo polispecialistico ad Acerra. Lo ha reso noto il dirigente scolastico del liceo "De Liguori", Giovanni La Montagna, in una comunicazione inviata oggi ai genitori dei 27 studenti interessati dalla quarantena, sottolineando di aver ricevuto in mattinata le "nuove disposizioni dell'unità operativa di prevenzione collettiva del distretto sanitario".

La quarantena dunque è anticipata dall'iniziale 16 ottobre al 10 attuale, non senza perplessità da parte di alcuni genitori degli studenti che frequentano gli istituti scolastici.