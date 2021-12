Troppi positivi e dipendenti in quarantena: saltano le corse della Circum

Anche oggi alcune corse della linea ferroviaria Circumvesuviana sono state soppresse a causa dell'improvvisa indisponibilità di personale, per malattia o quarantena, legata all'emergenza Covid. Ne dà notizia Eav, holding dei trasporti della Regione Campania.

Le corse soppresse questa mattina sono quattro, due delle quali sulla linea Napoli-Torre del Greco (la corsa delle 8.14 da Napoli per Torre del Greco e la corsa delle 9.01 da Torre del Greco per Napoli. Le altre corse soppresse sono il treno delle 8.08 da Baiano per Napoli e la corsa delle 11.54 da Napoli per Sorrento.