Covid, de Magistris: "Meno controlli per rischio di tensioni sociali. Con la primavera non ha senso il coprifuoco"

"Ho l'impressione che i controlli siano diminuiti, ma non per responsabilità delle forze di polizia perché si rischia in questo momento una tensione sociale molto forte. C'è forte responsabilità dello Stato sul ritardo sui vaccini. Con la primavera inoltrata non ha senso il coprifuoco. E' meglio avere più spazi all'aperto, senza limiti di orario, perché se ci si vede in casa il virus circola più velocemente. Negli ultimi tempi aumenta l'insofferenza la gente non ne può più ed tutto più difficile", spiega Luigi de Magistris ospite a 'Tagadà' su La7.

Rischio tensioni

"Prendersela con le forze di polizia non serve perché non ce la fanno. Ora bisogna verificare se il Paese continua ad avere quell'atteggiamento di responsabilità e maturità che ha avuto nella prima fase. Se oggi riusciamo a coniugare il rispetto delle precauzioni e ripresa dell'attività economiche, culturali, sportive e sociali si ridurranno morti e l'economia si riprenderà", ha concluso.