Prende il Covid sul posto si lavoro: l'Inail lo risarcisce di 5mila euro

Un impiegato delle poste ha ricevuto un indennizzo di 5mila euro per aver contratto il Covid sul posto di lavoro, contagiato da una collega. L'uomo, 40 anni, a partire dal marzo scoso è rimasto in isolamento per due mesi. Poi si è rivolto all'associazione Giustitalia.

Tracciati i contatti, effettivamente è stato verificato che il contagio poteva essere avvenuto come ricostruito dall'uomo, da qui la richiesta di indennizzo all’Inail e adesso la corresponsione dei cinquemila euro in seguito ad una transazione tra le parti.

"L’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria – spiega Giustitalia in una nota – sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa con la conseguente astensione dal lavoro. Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali".