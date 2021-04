Contagi a scuola: stretta del sindaco contro i “pulmini abusivi”

Dopo alcuni casi di positività in una scuola di Qualiano, il sindaco Raffaele de Leonardis emette una nuova ordinanza per contrastare il fenomeno dei pulmini abusivi: “A seguito della riscontrata positività di due alunni della scuola S. Chiara, pare che gli stessi, unitamente ad altri bimbi, venissero accompagnati a scuola da una persona non congiunta.

Per questo motivo in via urgente e straordinaria, ho chiesto al comandante della Municipale di di predisporre un apposito servizio di controllo fuori ai plessi scolastici, per controllare tale uso di accompagnare bimbi non congiunti da parte di persone automunite e l'eventuale fenomeno dei pulmini abusivi. Ho chiesto di utilizzare tutto il personale in servizio, anche con variazioni di turni, permessi e ferie. Il tutto per prevenire ulteriori contagi da Covid 19 specialmente tra i bambini piccoli”.