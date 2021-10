Covid per marito e moglie no vax: a Ischia chiudono Comune e Tribunale

Il Comune di Lacco Ameno resterà chiuso fino a lunedì, così come – nella migliore delle ipotesi – il Tribunale di Ischia. È la conseguenza di un mini cluster di Covid generatosi sull'isola verde.

A risultare positivi sono una dirigente del Comune ed un avvocato, marito e moglie, non vaccinati e, pare, anche convinti no vax. Un aspetto che ha generato non poche polemiche negli ambienti lavorativi dei due.

L'Assoforense ischitana, con una nota a firma del presidente Gianpaolo Buono inviata ai presidenti della Corte d'Appello e del Tribunale di Napoli, lamenta il mancato preavviso sulla sanificazione e l'incertezza sui tempi di chiusura del Tribunale.