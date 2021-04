Covid a scuola: chiusi altri due istituti nel napoletano

Dopo la scuola chiusa a Casalnuovo arriva la chiusura di due istituti a Qualiano. Ad annunciare il provvedimento - arrivato dopo la richiesta dell'Asl - è il sindaco Raffaele de Leornardis: "Ho firmato stamattina una ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza presso i plessi Don Bosco e Istituto Giuseppe Verdi, così come mi è stato espressamente richiesto dall'Asl, a seguito della positività di alcuni alunni dei plessi succitati".

"In riferimento agli alunni contagiati nelle scuole di Qualiano, ribadisco l'aggiornamento datato venerdì 23 aprile: sono 22 gli scolari che sono risultati positivi al Covid dopo la ripresa delle attività in presenza. Di questi, 10 sono già guariti ed alcuni stamattina sono anche rientrati in classe".