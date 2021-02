Covid, aumentano i casi a Casandrino: il sindaco chiude le scuole

Aumentano i casi Covid a Casandrino e il sindaco decide di chiudere le scuole. "Cari concittadini, vi comunico che a causa del progressivo aumento ed il diffondersi dei casi di Covid-19 ho appena firmato l’ordinanza per la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. Questa misura si è resa necessaria per contrastare il proliferare di nuovi casi.

Tale ordinanza entrerà in vigore a partire da domenica 21 febbraio e fino a lunedì 8 marzo compreso. Successivamente, in base a come evolverà l’andamento epidemiologico sarà disposta la riapertura. Il tutto è stato concertato con l’assessore Tintore, la Dirigente Scolastica, la Presidente del Consiglio d’Istituto e una rappresentanza dei genitori che ringrazio per la collaborazione.