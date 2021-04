Covid, apre il centro vaccinale di Somma Vesuviana

Il sindaco di Somma, Salvatore Di Sarno, ha reso noto che domani lunedì 19 aprile aprirà nel comune vesuviano un nuovo centro vaccinale.

Lo stesso sindaco venerdì aveva scritto alla dirigenza dell'Asl Napoli 3 sud per chiedere un'accelerazione dell'apertura.

Anche il sindaco di Marigliano, dove sorge un centro vaccinale che serve sei comuni, nei giorni precedenti aveva chiesto tempi brevi per l'apertura del polo di Somma Vesuviana, in modo da snellire i tempi di vaccinazione per gli aventi diritto.

"Nella fase iniziale - ha spiegato Di Sarno - il polo sarà attivo con turno pomeridiano dalle ore 14 alle ore 20". Sarà in via Trentola, nel Rione Trieste, presso il Centro di Formazione della Caritas. Lì tradizionalmente si lavora all'inclusione sociale lavorativa di giovani in detenzione alternativa.