Covid in Campania, tremila nuovi casi. A Napoli 479 positivi in 24 ore

Nel pomeriggio di oggi sono come di consueto stati diramati i dati sulla città di Napoli e su base regionale a proposito dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Sono 479 i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Di questi 82 provengono da tamponi analizzati in laboratori privati. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono stati complessivamente 2.308 (positivi 20,75 %), di cui 594 in laboratori privati (positivi 13,80%).

Dei nuovi positivi, quelli riscontrati da laboratori privati lo sono da test effettuati su richiesta diretta e senza oneri a carico della Sanità campana. Mentre 79 sono asintomatici, 3 sono i sintomatici. Sono in corso indagini per risalire a eventuali contatti stretti.

Sono invece 222 i tamponi eseguiti da Usca (Napoli), contatti stretti di positivi, e sempre di Usca 122 tamponi positivi effettuati su richiesta del medico di base. Quest'ultimi sono tutti sintomatici.

Otto ulteriori positivi provengono da tamponi eseguiti nel corso di screening per strutture varie, sanitarie pubbliche e private, entipubblici, forze dell'ordine. In corso indagini per risalire ai contatti avuti.

Infine, 45 tamponi positivi provengono da screening in accesso a strutture sanitarie.

I guariti a Napoli sono stati nelle ultime 24 ore 175, e i ricoveri in ospedale cresciuti di 14 unità (sebbene nessuno si trovi in terapia intensiva). Duecentododici le persone in più che si trovano in isolamento domiciliare, tre le ulteriori vittime.

Dall'inizio della pandemia in città ci sono state 202 vittime.

Ospedali Asl Napoli 1 Centro, la situazione

L'Asl ha come di consueto anche riportato una panoramica sulla situazione posti letto all'Ospedale del Mare e al Loreto Mare, rimasta sostanzialmente invariata da ieri.

Al Covid Center dell'Ospedale del Mare ci sono 12 persone in terapia intensiva (-1 su ieri); all'Ospedale del Mare ci sono 8 persone in subintensiva, 39 degenti. Al Covid Residence sempre dell'Ospedale del Mare ci sono 15 ospiti. Infine, al Covid Center del Loreto Mare, ci sono 49 degenti e 10 pazienti in subintensiva.

Il bollettino regionale

Passando ai dati su base regionale, i positivi del giorno in Campania sono 2.971. Di questi, 2.870 asintomatici e 101 sintomatici. Emergono dall'analisi di 13.801 tamponi totali. Dall'inizio della pandemia il totale positivi è 65.432, emersi su di un totale di 1.010.052 tamponi.

Drammatico il bollettino delle vittime: sono stati registrati 24 nuovi decessi. In totale, le morti correlate al Covid-19 in Campania dall'inizio dell'emergenza sono 724.

Infine, i guariti nelle ultime 24 ore sono 998, per un totale guariti arrivato ora a 13.989 persone.

Report posti letto su base regionale

I posti letto di terapia intensiva complessivi sono 580, con 227 occupati e 243 attivabili. Quelli di degenza attivabili sono 1.940, con al momento occupate 1.497 unità.