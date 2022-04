Covid, il bollettino: positivo il 19% dei tamponi. Negli ospedali più di 20 ricoverati in meno rispetto a ieri

La Regione Campania ha diffuso il consueto bollettino sul Covid nel territorio di competenza. Le nuove diangosi, aggiornate alle 23.59 di ieri sera, sono 6.662, emerse dall'analisi di 34.488 tamponi tra antigenici e molecolari. L'incidenza è quindi pari al 19.31%, in lieve aumento rispetto al precedente 18.7.

Mentre è stazionario il numero dei decessi giornalieri per Covid, 7 nel bollettino odierno, migliora rispetto a ieri la situazione negli ospedali. Sono 20 i posti letto in più lasciati liberi nei reparti di degenza ordinaria Covid, mentre due in più quelli liberi nelle terapie intensive.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 6.662

di cui all'antigenico 5.944 e al molecolare 718

Test: 34.488

di cui antigenici 26.635 e molecolari 7.853



Deceduti: 7 di cui 4 nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 551

Posti letto di terapia intensiva occupati: 40 (-2 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 726 (-20 rispetto a ieri)



I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.