Covid, gli ultimi dati. A Napoli positivi/tamponi al 7,9%: è la provincia con più casi

Il dato cittadino risulta comunque migliore rispetto a quello regionale, ancora in crescita in fatto di rapporto positivi/tamponi (8,89%)

Sono 210, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al Coronavirus di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro. Emergono dall'analisi di 2.658 tamponi (positivi 7,90%), di cui 906 analizzati in laboratori privati (positivi 13,02%). Il dato cittadino risulta migliore rispetto a quello regionale, ancora in crescita, con un rapporto positivi/tamponi all'8,89%. La Campania è intanto diventata la prima regione del Paese per numero di positivi registrati nelle ultime 24 ore.

Negativo però anche il dato provinciale: la provincia di Napoli è quella che registra il maggior aumento di casi Covid nelle ultime 24 con 942 nuove infezioni. Seguono Roma (+726), Bolzano (+470), Brescia (+430), Torino (+421), Milano (+392) e Perugia (+328).

Tornando alla situazione partenopea, dei tamponi positivi 118 sono stati eseguiti da laboratori privati su richiesta diretta e senza oneri a carico della sanità regionale. Centodiciassette (117) sono appartenenti a positivi asintomatici, uno a sintomatici.

Sono invece 32 i positivi emersi da tamponi eseguiti da USCA (Napoli). Sono contatti stretti di positivi, e al momento si stanno testando ulteriori loro contatti stretti.

Il numero dei tamponi effettuati su richiesta del medico di base e risultati positivi è pari a 48, tutti come di consueto sintomatici. Un positivo è derivato dallo screening di strutture varie (anche sanitarie), enti pubblici, forze dell'ordine.

Due (2) i tamponi positivi effettuati in strutture private accreditate, infine sono 9 i tamponi positivi (asintomatici) derivanti da screening preventivo in accesso a strutture sanitarie.

Le altre cifre

Gli altri numeri diffusi dall'Asl: +152 guariti, +1 ricovero in ospedale, nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, +54 in isolamento domiciliare, un deceduto nelle ultime 24 ore, nel suo domicilio.

La situazione degli ospedali

Il Covid center dell'Ospedale del mare ha in terapia intensiva 7 persone (+1 su ieri), con attivi 16 posti letto. Passando all'Ospedale del mare (ex day-surgery) in subintensiva ci sono 8 pazienti (+1 su ieri) su 8 posti letto attivi. I degenti sono 33 (come ieri) su 39 posti letto attivi. Il Covid Residence Ospedale del mare resta chiuso.

Il Covid center del Loreto mare ha in degenza 42 pazienti (+1 su ieri), 50 i posti letto attivi. In terapia subintensiva ci sono 14 pazienti (-3) con 20 posti letto attivi.

Infine, il Covid Center San Giovanni Bosco ha in degenza ordinaria 23 persone (+2 su ieri), con attivi 38 posti letto. Per quanto riguarda invece la degenza specialistica in ortopedia ci sono 5 persone (+0, posti attivi 6), in chirurgia 6 (come ieri, con posti attivi 15), in cardiologia 5 (come ieri, con attivi 8 posti), UTIC 4 (+0 rispetto a ieri con attivi 4 posti).

Il bollettino della Campania

Sono 1.741 i nuovi positivi al Coronavirus nell'ultimo bollettino sull'emergenza diramato dalla Regione Campania. Un dato che emerge dall'analisi di 19.581 tamponi, quindi con un rapporto positivi/tamponi all'8,89%. È quindi la prima regione in Italia per numeri di contagi, seguita da Lombardia (1.515), Emilia-Romagna (1.382), Lazio (920) e Puglia (765).