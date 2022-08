Coronavirus, 2mila nuovi casi. Meno ricoverati negli ospedali ma ci sono sei nuove vittime

Il bollettino di oggi sul Covid emanato dalla Regione Campania nel pomeriggio riporta 2.043 positivi su 11.019 test effettuati, per una percentuale dei primi sui secondi pari a 18.54 punti (ieri era 18.08).

Sei i nuovi decessi conteggiati, di cui 3 nelle ultime 48 ore e gli altri 3 avvenuti in precedenza ma contabilizzati soltanto ieri.

Per quanto riguarda infine gli ospedali, i ricoverati in terapia intensiva sono 14 e quelli nei reparti Covid di degenza ordinaria 316. I primi sono uno in meno di ieri, mentre il confronto tra i posti letto occupati nel secondo caso segna un -14 nelle ultime 24 ore.