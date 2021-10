Covid: tamponi positivi all'1.16%, ma ci sono nuovi ricoveri in terapia intensiva e 6 decessi

L'Unità di crisi regionale per l'emergenza Covid-19 ha reso noto il consueto bollettino ordinario sull'emergenza in Campania, i cui dati sono aggiornati alle 23.59 di ieri. I positivi sono 208, emersi dall'analisi di 17.829 test. L'incidenza è quindi dell'1.16%, decisamente più bassa del 2.31 registrato ieri. Sei i nuovi decessi, in aumento su ieri (era uno).

I dati del bollettino del 12 ottobre

Positivi del giorno: 208

Test effettuati: 17.829

Deceduti: 6 di cui 5 nelle ultime 48 ore ed uno deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto e vaccinazioni

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 18 (+4)

Posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 177 (-1)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.