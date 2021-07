Covid a Capri, positivo gruppo di turisti: partito il tracciamento

Preoccupazione sull'isola Azzurra per possibili focolai

L'Asl Napoli 1 Centro ha comunicato che 11 tamponi sono risultati positivi al Covid-19 a Capri. Tali casi di positività riguardano turisti con dimora momentanea nel Comune di Capri ed in isolamento domiciliare.

C'è apprensione, quindi, sull'isola, dove c'è il timore della nascita di focolai. Proprio per questo è partito immediatamente il tracciamento dei contatti dei positivi che, fino alla comunicazione dell'Asl, sarebbero potuti andare in giro liberamente.

A spaventare, in particolare, è anche la possibilità che uno dei turisti positivi possa aver contratto la variante Delta che si diffonde sempre più velocemente. Tuttavia, l'amministrazione di Capri (così come quella di Anacapri) predica prudenza e sostiene il buon funzionamento dei protocolli. Per dati definitivi, infatti, bisogna attendere gli ulteriori accertamenti dell'Asl.