Casi Covid nel campo Rom: preoccupa un possibile focolaio

C'è preoccupazione a Giugliano per un possibile focolaio da casi Covid nel Campo Rom di via Carrafiello. Almeno nuovi due casi positivi sarebbero stati registrati nelle scorse ore, con l'Asl Napoli 2 che si è subito attivata.

Dopo il riscontro della positività, infatti, è partito subito il tracciamento dei contatto con gli operatori che hanno effettuato tamponi a tappeto. Massima allerta in città, quindi, anche perché c'è preoccupazione che eventuali positivi possano non rispettare la quarantena. Proprio per questo sembra che siano stati disposti controlli periodici presso il campo Rom.