Covid, il bollettino: casi e incidenza stazionari. Diminuisce il numero delle vittime

L'Unità di crisi della Regione Campania ha diffuso il nuovo bollettino ordinario sull'emergenza Covid. Sono 7.955 le nuove diagnosi emerse dall'analisi di 66.959 tamponi tra antigenici e molecolari, per una percentuale di positivi pari all'11.88. Si tratta di un dato in linea con quello di ieri, che era 12.63.

Migliora la situazione in fatto di vittime, la metà di quelle rese note ieri (oggi 9, ieri 18), mentre c'è un leggero peggioramento per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto sia in degenza ordinaria Covid (+5 su ieri) che in terapia intensiva (+1 su ieri).

I dati di oggi

Positivi del giorno: 7.955

di cui: all'antigenico 6.122 e al molecolare 1.833

Test: 66.959 di cui antigenici 46.014 e molecolari 20.945

Deceduti: 9 di cui 8 nelle ultime 48 ore ed uno deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 78 (+1 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 1.344 (+5)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.