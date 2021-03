Coronavirus, calano ancora i dati dei contagi in Campania nell'ultima settimana

Per la seconda settimana consecutiva, si registra una diminuzione dell’incidenza dei nuovi positivi su 100 mila abitanti: nella nostra regione il calo è del 14%

Per la seconda settimana consecutiva, si registra una diminuzione dell’incidenza dei nuovi positivi al Covid-19 su 100 mila abitanti: in Campania il calo è del 14% nel periodo tra il 22 ed il 28 marzo. Sette Regioni italiane, invece, hanno purtroppo un trend in crescita.

"Considerato il tempo che intercorre tra l’esposizione al patogeno e la successiva diagnosi, è verosimile che i casi di questa settimana abbiano contratto infezione nella prima decade di marzo", spiega il Direttore Scientifico e Responsabile dello Sportello Salute ANCI Campania, Antonio Salvatore, nella sua consueta analisi settimanale dei dati.

Resta alto il tasso di occupazione dei posti letto sia nelle aree mediche che nelle terapie intensive. In Campania, dopo il picco registrato il 25 marzo, con 184 pazienti ricoverati in terapia intensiva, il numero attuale è sceso a 165.