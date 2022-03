Covid, il bollettino della Campania: quasi 2mila nuovi positivi ma si svuotano gli ospedali

Sono 1.948 i nuovi positivi al Covid-19 registrati nelle 24 ore precedenti alle 23.59 di ieri in Campania. Questi i dati resi noti nell'ultimo bollettino ordinario dall'Unità di crisi regionale per l'emergenza Coronavirus. Il numero delle diagnosi emerge dall'analisi di 12.901 tamponi, per una percentuale di positività pari al 15.09 (ieri era del 13.73%). Migliora sensibilmente anche la situazione negli ospedali, che vanno svuotandosi di casi Covid.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno 1.948

(all'antigenico 1.630, al molecolare 318)

Test 12.901

(antigenici 9.247, molecolari 3.654)

Decedute 12 persone, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrate ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 636

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30

Posti letto di degenza disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 591 (-17 rispetto a ieri)

I dati sulle vaccinazioni sono infine disponibili a questo link.