Covid in Campania, 8mila nuovi casi. Ancora in crescita le ospedalizzazioni

Sono 8.093 le nuove diagnosi di Covid-19 relative all'ultimo bollettino rilasciato dall'Unità di crisi della Campania. Il dato, relativo alle 24 ore precedenti le 23.59 di ieri 22 marzo 2022, vede una percentuale di tamponi positivi pari al 17.02%, in calo rispetto a ieri (18.9).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, i numeri continuano nel trend di crescita. In terapia intensiva ci sono 34 persone (uno in meno di ieri, 35), in degenza Covid 620 pazienti: ieri erano 615, lunedì erano 599.

Per quanto riguarda i decessi si è passati invece dai 24 di ieri ai 9 di oggi.

I dati di oggi

Positivi del giorno: 8.093

di cui all'antigenico 6.762, al molecolare 1.331

Test: 47.535

di cui antigenici 33.626 e molecolari 13.909

Deceduti: 9 di cui 4 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 34

Posti letto di degenza disponibili offerta pubblica e provata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 620



I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.