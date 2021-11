Covid a scuola, assessore Fortini: "Semplificare le regole della quarantena"

“Bilancio positivo per l’inizio dell’anno scolastico. Nonostante i numeri della pandemia siano in aumento, mi sembra uno scenario completamente diverso rispetto allo scorso anno. Sono numeri gestibili". A parlare, a Radio CRC, è l'assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania, Lucia Fortini.

"Le scuole stanno reagendo bene - ha continuato - e i ragazzi hanno bisogno di una scuola in presenza. Oggi abbiamo un’arma importante come il vaccino. La percentuale dei ragazzi over 12 vaccinata è alta. Questo è un segnale di grande civiltà da parte delle famiglie. Ora è il momento in cui dobbiamo essere più attenti. La libertà è ad un passo, va tenuto alto il livello di protezione”. .

“Non mi convincono molto – ha concluso l’assessore - le possibili misure per la quarantena. Nessuno capisce quanto possa durare. Semplificherei i protocolli da seguire. Anche se mi rendo conto che ci sia una volontà da parte del governo per indurre le persone alla vaccinazione. Indicare qualche giorno in meno di quarantena allo studente, vuol dire dare un messaggio in questo senso”.