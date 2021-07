Covid, il sindaco nel napoletano: "Dato incidenza particolarmente alto e preoccupante in città"

Il sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi, in un video pubblicato sui social, ha voluto informare la cittadinanza sulla situazione epidemiologica nel comune in provincia di Napoli

"Registriamo un aumento dei contagi da Covid-19 a Calvizzano. Il dato di incidenza è particolarmente alto ed è preoccupante. Insieme all'epidemiologia effettueremo delle verifiche per capire il perché abbiamo un numero così alto. Manteniamo alta la guardia per evitare provvedimenti restrittivi". Così il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, in un video pubblicato sui social, ha voluto informare la cittadinanza sull'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio del comune in provincia di Napoli.

"Insieme all'Asl ci stiamo chiedendo cosa stia accadendo a Calvizzano. Bisogna capire il perchè di questi numeri", ha aggiunto il primo cittadino.