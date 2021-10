Bollettino Covid: costante il tasso di positivi (1,5%) e ricoveri ancora in crescita

L'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure atte a prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha diffuso come di consueto il bollettino ordinario sull'emergenza, i cui dati sono aggiornati alle 23.59 di ieri 17 ottobre 2021.

I nuovi positivi al Coronavirus sono 158, emersi dall'analisi di 10.287 test con un'incidenza pari quindi al 1,53 (in linea con quella di ieri pari all'1,49). Ancora in aumento i ricoveri.

I dati: positivi, tamponi effettuati e vittime

Positivi del giorno: 158

Test: 10.287

Deceduti: in totale 8, di cui 6 nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Nel precedente bollettino non erano invece stati segnalati nuovi decessi.

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (+1 su ieri)

Posti letto di degenza Covid e pfferta privata. disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 185 (+7)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.