Covid in Campania, il bollettino: incidenza oltre il 23% e 20 nuovi decessi

La Regione Campania ha diffuso i dati del bollettino ordinario Covid relativo alla diffusione della pandemia nel territorio regionale, dati aggiornati alle 23.59 di ieri lunedì 18 aprile 2022.

Le nuove diagnosi in Campania sono 3.250, su di un totale di 14.021 test effettuati, per un'incidenza al 23.17% (ieri era 22.88). Particolarmente negativo il saldo delle vittime, 20, mentre per quanto riguarda gli ospedali ci sono sette posti di terapia intensiva in più occupati e 10 in degenza ordinaria Covid.

I dati del bollettino odierno

Positivi del giorno: 3.250

di cui all'antigenico 3.087 e al molecolare 163

Test: 14.021

di cui antigenici 12.049 e molecolari 1.972



Deceduti: 20 di cui 10 nelle ultime 48 ore e 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 45 (+7 su ieri)

Posti letto di degenza Covid e offerta privata disponibili: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 698 (+10 su ieri)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.