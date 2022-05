Bollettino Coronavirus: casi sotto quota mille e nuovo calo dei ricoveri in ospedale

La Regione Campania ha reso noti i dati dell'ultimo bollettino Covid-19, aggiornati alle 23.59 di ieri domenica 29 maggio 2022. I nuovi casi sono 824 emersi dall'analisi di 6.186 tamponi, per un'incidenza del 13.32%, in linea con ieri.

Si conferma anche il trend in discesa dei ricoveri ospedalieri, sia in reparti ordinari Covid che in terapia intensiva.

I dati del bollettino di oggi

Positivi del giorno: 824

di cui all'antigenico 776 e al molecolare 48

Test: 6.186

di cui antigenici 4.874 e molecolari 1.312

Deceduti: 7 ?

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21 (-1 rispetto a ieri)

Posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 380 (-7 rispetto a ieri)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.