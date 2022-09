Sono 1.773 in Campania i positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 11.617 test esaminati. Il tasso di incidenza torna a risalire al 15,26% (quasi due punti percentuali in più di ieri). Un decesso nelle ultime 48 ore; tre in precedenza ma registrati ieri.

Costante il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive (9). In calo la degenza ordinaria Covid con 257 posti letto occupati (-11 rispetto a ieri).