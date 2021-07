Bollettino Covid, in Campania tornano ad aumentare i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva

* Nelle ultime 48 ore. 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 13 (+3) Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 184 (+3)

Sono 233 i nuovi positivi in Campania, secondo il bollettino regionale. Un solo decesso nelle ultime 24 ore. Tornano au aumentare i ricoveri in ospedale.