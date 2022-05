Covid, casi e ricoveri ancora in calo. Incidenza al 17%, sei nuovi decessi

La Regione Campania ha diffuso l'ultimo bollettino ordinario sull'emergenza Covid-19, i cui dati sono aggiornati a tutte le 23.59 di ieri sera 12 maggio 2022. Le nuove diagnosi sono 3.653, a fronte di 21.152 tamponi effettuati. L'incidenza dei test positivi è quindi pari al 17.27% in linea con il 17.52% di ieri.

Le buone notizie vengono soprattutto dalle corsie dei reparti ospedalieri adibiti ai ricoveri Covid-19: sono 18 in meno i posti letto occupati rispetto al precedente report, in totale 43 in meno soltanto in due giorni.

Sei invece il numero dei decessi registrati dalla Regione.

I dati del bollettino odierno

Positivi del giorno: 3.653

di cui all'antigenico 3.356 e al molecolare 297



Test: 21.152

di cui antigenici 15.788 e molecolari 5.364

Deceduti: 6 di cui 5 nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri

Report posti letto su base regionale e campagna vaccinale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37 (+2)

Posti letto di degenza disponibili tra posti letto Covid e offerta privata: 3.160

Posti letto di degenza occupati: 615 (-18)

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili a questo link.

.