Covid, quasi 13mila nuovi positivi in Campania

Resta costante il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 12.814 i nuovi positivi su un totale di 42.339 test effettuati. Sono quattro le persone di cui è stata registrata la morte avvenuta nelle ultime 48 ore mentre altre due erano già decedute in precedenza. Sono 36 i posti occupati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 12.814

di cui:

Positivi all'antigenico: 12.040

Positivi al molecolare: 774

Test: 42.239

di cui:

Antigenici: 36.644

Molecolari: 5.595

Deceduti: 4 (*)

nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 36

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 655

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.