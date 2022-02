Covid, aumento dei decessi e dei ricoveri in terapia intensiva

Fa registrare un leggero aumento dei posti occupati in terapia intensiva il bollettino sull'emergenza Coronavirus in Campania, diramato dall'Unità di crisi della protezione civile. Sono 80 i posti letti occupati in terapia intensiva, due in più rispetto al giorno prima. Anche nelle terapie ordinarie sono sette le persone in più ricoverate. Si registra anche un aumento dei decessi rispetto ai dati confortanti di ieri. Sono 26 nelle ultime 48 ore mentre altri 21 sono stati registrati ieri ma evvenuti in precedenza. Sul fronte dei contagi, sono 4.041 i nuovi positivi, molti meno rispetto a ieri ma con un numero di tamponi effettuati nettamente inferiore.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 4.041 (*) di cui:

positivi all'antigenico: 3.047

Positivi al molecolare: 994

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.



Test: 36.763

di cui:

antigenici: 24.666

Molecolari: 12.097



Deceduti: 26 (*)(*) nelle ultime 48 ore; 21 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 80

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.351

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.