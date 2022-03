Covid, stabile la curva del contagio: ancora due vittime

Sono 3.421 i nuovi positivi al Covid in Campania. A renderlo noto è l'Unita di crisi regionale con il bollettino quotidiano. La curva del contagio resta sostanzialmente stabile così come l'occupazione dei posti letto negli ospedali. Purtroppo sono stati registrati ancora due decessi, di cui uno però avvenuto in precedenza e non ancora segnalato.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

confermati i posti letto di ieri 636

Positivi del giorno: 3.421 (*)

di cui: positivi all'antigenico: 2.669 Positivi al molecolare: 752

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.



Test: 24.916

di cui: antigenici: 16.054

Molecolari: 8.862

Deceduti: 2 (*)(*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 636

Posti letto di terapia intensiva occupati: 30

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 608

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.