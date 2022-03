Covid, calano i casi in Campania dopo l'impennata di ieri

Positivi in calo in Campania dopo l'impennata di casi registrata ieri. Sono 8.469 i nuovi casi registrati dal bollettino dell'Unità di crisi della protezione civile. In totale sono stati effettuati 47.500 test e purtroppo si registrano ancora quattro decessi nelle ultime 48 ore. Sono stati registrati anche altri cinque decessi avvenuti in precedenza ma aggiunti al computo solo adesso. Stabile l'occupazione dei posti in terapia intensiva e ordinaria.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 8.469 (*)

di cui:

Positivi all'antigenico: 7.284

Positivi al molecolare: 1.185

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 47.500

di cui:

Antigenici: 34.745

Molecolari: 12.755

Deceduti: 4 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 610

Posti letto di terapia intensiva occupati: 34

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 703

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.