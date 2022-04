Covid in Campania, ancora quattro decessi nelle ultime ore

Resta stabile la curva del contagio da Coronavirus in Campania. Lo testimonia il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania. Sono 6.051 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore su un totale di 34.156 test effettuati. Purtroppo sono ancora quattro le persone decedute, registrati nelle ultime 48 ore, che si aggiungono ad altre cinque persone decedute ma registrate ieri. Aumentano anche i posti occupati in terapia intensiva che arrivano a 42, due in più rispetto a ieri e anche quelli in terapia ordinaria che arrivano a 727, uno in più rispetto ai ieri.

Il bollettino

Positivi del giorno: 6.051

di cui:

Positivi all'antigenico: 5.417

Positivi al molecolare: 634

Test: 34.156

di cui:

Antigenici: 26.023

Molecolari: 8.133

Deceduti: 4 (*)

nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 42

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 727

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.