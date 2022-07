Covid, superati ancora i 10mila casi giornalieri

Sono 10.078 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania. I dati del bollettino della Regione Campania, però, per il secondo giorno di fila non registrano deceduti. In totale sono 29.124 i test effettuati. Stabile la situazione nelle corsie ospedaliere.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 10.078

di cui:

Positivi all'antigenico: 9.522

Positivi al molecolare: 556

Test: 29.124

di cui:

Antigenici: 25.131

Molecolari: 3.993

Deceduti: 0

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 513

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.