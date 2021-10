Covid, continuano a crescere i positivi: sette persone decedute

Ancora un aumento del numero dei nuovi positivi in Campania. Lo riporta il bollettino dell'Unità di crisi regionale che registra 627 nuovi casi nelle ultime 24 ore su un totale di 28.047 test analizzati. Preoccupante anche il numero dei decessi. Sono sette le persone morte nelle ultime ore. Crescono i ricoveri in terapia ordinaria mentre quelli in terapia intensiva aumentano di una sola unità.

Il bollettino

Positivi del giorno: 627

Test: 28.047

Deceduti: 7

Report posti letto su base regionale:



Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 214

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.