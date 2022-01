Covid, ancora 20 decessi nelle ultime ore: il bollettino

Non calano i decessi tra i positivi al Covid in Campania. Sono 20 quelli registrati nell'ultimo bollettino diramato dall'Unità di crisi. In totale sono 16.380 i positivi registrati nelle ultime 24 ore su un totale di 110.674 test effettuati. Crescono leggermente anche i ricoveri in terapia che arrivano a 102, rispetto ai 100 di ieri. Leggero aumento anche per i ricoveri in terapia ordinaria.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)



Positivi del giorno: 16.380 (*)

di cui:

Positivi all'antigenico: 12.793

Positivi al molecolare: 3.587

(*) I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 110.674

di cui:

Antigenici: 81.961

Molecolari: 28.713

Deceduti: 20 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 18 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 102

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.394