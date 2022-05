Covid, continuano a calare i casi in Campania

Ancora in calo i numeri dei positivi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati un totale di 2.626 positivi su 19.995 test effettuati. Continuano a registrarsi decessi. Sono cinque le persone morte nelle ultime 48 ore mentre altre sette decedute in precedenza sono state registrate oggi. Aumenta di un posto l'occupazione delle terapie intensive mentre calano i ricoveri ordinari.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.626

di cui:

Positivi all'antigenico: 2.343

Positivi al molecolare: 283



Test: 19.955

di cui:

Antigenici: 14.591

Molecolari: 5.364

Deceduti: 5 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 33

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 502

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.