Sono 2.129 i positivi in Campania riscontrati nelle ultime 24 ore. In totale sono stati effettuati 11.607 tamponi. Buone notizie sul fronte dei decessi. Nelle ultime 48 ore non ne sono stati registrati e solo uno è stato registrato ieri ma avvenuto in precedenza. Sono 15 i posti letto occupati in terapia intensiva mentre 381 quelli in terapia ordinaria.