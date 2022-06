Covid, stabile la curva dei contagi: il bollettino

Sono 1.943 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. A comunicarlo è il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania. In totale sono stati effettuati 13.721 tamponi. Si è registrato un decesso nelle ultime 48 ore mentre altri cinque, avvenuti in precedenza, sono stati registrati oggi. Stabile l'occupazione delle corsie ospedaliere.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.943

di cui:

Positivi all'antigenico: 1.777

Positivi al molecolare: 166



Test: 13.721

di cui:

Antigenici: 10.029

Molecolari: 3.692

Deceduti: 1

nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 344(*) Posti letto Covid e Offerta privata.