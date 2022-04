Covid, boom di ricoveri in terapia intensiva e ordinaria: il bollettino

Preoccupa l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva nelle ultime ore. A testimoniarlo è il consueto bollettino dell'Unità di crisi regionale che fa registrare un aumento di cinque posti occupati nelle ultime 24 ore. Diverso discorso per i posti di terapia ordinaria diminuiti di 13 unità. Nonostante la curva del contagio sia sostanzialmente stabile, si registra una preoccupante occupazione dei posti letto in intensiva. Sono 7.537 i nuovi positivi su un totale di 42.085 tamponi analizzati. Si registrano ancora decessi con tre persone morte nelle ultime 48 ore e altre tre decedute in precedenza ma registrate solo oggi.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)



Positivi del giorno: 7.537

di cui:

Positivi all'antigenico: 6.444

Positivi al molecolare: 1.093



Test: 42.085

di cui:

Antigenici: 30.065

Molecolari: 12.020



Deceduti: 3 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 39

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 720

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.