Covid in Campania, stabile la curva del contagio: ancora otto decessi

Resta stabile la curva del contagio in Campania. Sono 5.233 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore a fronte di un numero più alto di tamponi processati rispetto a ieri. Sono, infatti, 32.637 i tamponi processati nella giornata appena trascorsa. Si continuano a registrare morti nella regione. Sono otto le persone decedute nelle ultime 48 ore di cui cinque decedute in precedenza ma che non erano state ancora registrate.

Il bollettino

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 5.233 (*) di cui

Positivi all'antigenico: 4.200

Positivi al molecolare: 1.033(*)

I dati tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 32.637di cui

Antigenici: 22.515

Molecolari: 10.122

Deceduti: 8 (*)(*) nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri



Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631Posti letto di terapia intensiva occupati: 26

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)Posti letto di degenza occupati: 544

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.