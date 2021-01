Otto pregiudicati oltre l'orario previsto dalle norme anti Covid in un bar: tutti multati

Gli avventori del bar erano assembrati e senza le mascherine. Chiuso per cinque giorni il locale

I carabinieri hanno trovato in un bar di Marianella a Napoli otto clienti pregiudicati all'interno di un bar, oltre l'orario previsto dalle normative anti Covid. Gli avventori del bar erano assembrati e senza le mascherine.

Sanzioni e chiusura

L'esercizio commerciale di via Santa Maria a Cubito è stato chiuso per cinque giorni. Nello scorso dicembre era stato già sottoposto a chiusura sempre dai Carabinieri per una analoga violazione. Si tratta del sesto locale chiuso dai Militari dell'arma di Napoli-Vomero (cinque a Marianella e uno al Vomero).