Aumenta del 46% il numero di positivi in Campania nell'ultima settimana, ma ottime notizie dalle terapie intensive

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 20-26 ottobre 2021, rispetto alla precedente, un aumento del 43,2% dei nuovi casi, a livello nazionale e una diminuzione dei decessi (249 vs 271). In lieve aumento i casi attualmente positivi (75.046 vs 74.546), le persone in isolamento domiciliare (72.101 vs 71.768) e i ricoveri con sintomi (2.604 vs 2.423), mentre calano le terapie intensive (341 vs 355).

La pandemia Covid in Campania

In Campania nella settimana 20-26 ottobre c'è stata una variazione dei casi del +46%, rispetto alla precedente. Sotto controllo la situazione negli ospedali. I ricoverati nelle strutture sanitarie per Covid sono il 5%, in terapia intensiva il 3%.



Vaccini Covid

Al 27 ottobre (aggiornamento ore 06.16) il 78,5% della popolazione (n. 46.525.495) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+204.896 rispetto alla settimana precedente) e il 75,1% (n. 44.507.167) ha completato il ciclo vaccinale (+459.731). In calo nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (n. 1.118.114), con una media mobile a 7 giorni di 152.345 dosi/die. In Campania ha completato il ciclo di vaccinazioni il 71,5% dei residenti.