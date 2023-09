Covid, casi in aumento. Il Cotugno: "I fragili dovranno vaccinarsi"

Casi Covid in aumento ma non c'è nessun allarme in Campania. Gli ospedali non sono in sofferenza e, salvo rari casi, la sintomatologia è simile a quella di un'influenza. Nulla che non possa essere curato grazie ai medici di base. In questa video-intervista, Alessandro Perrella, direttore dell'Unità operativa complessa Malattie infettive ad alta contagiosità dell'Ospedale Cotugno di Napoli, spiega quali sono le varianti più aggressive in questo periodo, le differenze con gli anni della pandemia e che cosa bisogna fare per trascorrere un inverno tranquillo.