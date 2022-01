Infermieri trasferiti in amministrazione: "Così si svuotano i reparti"

Trentatrè infermieri trasferiti dai reparti alle direzioni sanitarie degli ospedali. Un'operazione che l'Asl Napoli 1 Centro porterebbe avanti da luglio 2021, quando con un bando interno ha sondato la disponibilità degli operatori sanitari ad altre tipologie di mansioni. Una scelta che non ha convinto il sindacato Nursind Campania, il quale ha diffidato l'Asl dal completare la procedura.

"In un momento in cui ci sono pronto soccorso e ospedali in sofferenza non capiamo la scelta di sottrarre personale prezioso per affidargli compiti all'interno delle direzioni sanitarie, quindi presumibilmente mansioni amministrative" afferma Carlo Spirito, consulente legale del Nursind.

Per Antonio Eliseo, segretario regionale del sindacato: "Mentre queste risorse vengono spostate in direzione, chi resta in prima linea deve garantire il servizio con pochissimi mezzi e subire le aggressioni dell'utenza, esasperata dalle attese".

In base alla graduatoria pubblicata, gli infermieri che avrebbero "vinto" il trasferimento in direzione sarebbero 19 all'Ospedale del Mare, 5 al Pellegrini, 4 al Loreto Mare, 3 al San Giovanni Bosco, 5 al San Paolo, un infermiere a testa per il Cantalupi di Capri e il Psi di Napoli Est.

"Questa scelta miope dell'Asl Napoli 1 Centro - prosegue Eliseo - si inserisce in uno scenario che vede, dopo due anni di pandemia, gli stessi problemi del 2020: Usca, le unità territoriali, non sono mai partite; il personale non è mai stato assunto, ma in compenso si continuano a pagare straordinari per chi segue la campagna vaccinale".

Oltre a chiedere spiegazioni all'Azienda, il Nursind ha chiesto conto di questi trasferimenti anche alla Corte dei Conti. "Siamo convinti che l'Asl non si stia muovendo su un terreno legale e vogliamo chiarezza" la conclusione dell'avvocato Spirito. Su qusti temi si fonderà lo sciopero che il Nursind terrà il giorno 28 gennaio dinanzi alla sede della Regione al Centro direzionale.